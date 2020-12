METAL HAMMER präsentiert: Meshuggah

Meshuggah arbeiten derzeit an einem neuen Album – dem Nachfolger zu THE VIOLENT SLEEP OF REASON, das vor vier Jahren erschien. Ein Veröffentlichungstermin für das mittlerweile neunte Studioalbum ist noch nicht gesetzt.

Dafür kündigen die schwedischen Tech Metal-Pioniere nun aber eine Tournee für 2021 an. Los geht es am 19. November in Wien. Als Special Guest ist der Post Black Metal-Act Zeal & Ardor mit dabei. Die Band um den schweiz-amerikanischen Songwriter Manuel Gagneux veröffentlichte zuletzt mit WAKE OF A NATION im Oktober dieses Jahres eine EP.

METAL HAMMER präsentiert:

Meshuggah – Tour 2021

20.11. München, Tonhalle

23.11. Wiesbaden, Schlachthof

2.12. Leipzig, Haus Auensee

12.12. Berlin, Columbia Halle

13.12. Hamburg, Große Freiheit 36

Tickets gibt es ab 18.12. unter www.metal-hammer.de/tickets.