Europas härteste Kreuzfahrt, die Full Metal Cruise, wird im September 2021 wieder in See stechen und Kurs auf den Norden nehmen. Hier findet ihr alle Infos.

Datum Die Full Metal Cruise findet vom 27. September bis 02. Oktober 2021 statt. www.full-metal-cruise.com Veranstaltungsort Der neue Termin der Reise mit der Mein Schiff 4 ist vom 27.09. bis 02.10.2021, die Route bleibt gleich: Start ist in Kiel, danach ein Tag auf See, weiter nach Helsinki und Tallinn, und nach einem weiteren Seetag wird wieder in Kiel angelegt. Alle bisher gebuchten Gäste werden automatisch auf die neue Reise in 2021 umgebucht und erhalten eine aktualisierte Reisebestätigung per E-Mail. Auch der bereits bestätigte Reisepreis bleibt weiterhin bestehen – unabhängig vom gebuchten Tarif. Aber was wäre das alles ohne Musik? Eben…