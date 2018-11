METAL HAMMER präsentiert: Samael + Hangman’s Chair

Die kanadischen Heavy-Metaller Annihilator kommen im Oktober/November 2019 auf große Europatournee.

Annihilator aus Kanada sind das Lebenswerk von Gitarrist Jeff Waters. Seit der Gründung 1984 und dem Debüt ALICE IN HELL (1989) hat die Band bis dato 16 Studioalben veröffentlicht. Die Heavy-Metaller werden von vielen Musikern (Megadeth, Pantera, Nickelback, Dream Theater, In Flames, Arch Enemy und viele mehr) als Inspiration genannt und arbeiten momentan am Nachfolger zu FOR THE DEMENTED (2017). METAL HAMMER präsentiert: Annihilator - Tour 2019 18.10. Kiel, Pumpe 19.10. Bremen, Tivoli 20.10. Bochum, Zeche 22.10. Köln, Luxor 07.11. CH-Solothurn, Kofmehl 08.11. Memmingen, Kaminwerk 09.11. A-Graz, Explosiv 22.11. A-Wien, Szene 26.11. Berlin, Lido 27.11. Aschaffenburg, Colos-Saal 28.11. Nürnberg, Hirsch…