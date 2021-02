Am 08.05.2022 haben In Extremo KOMPASS ZUR SONNE, den Albumnachfolger zu QUID PRO QUO, veröffentlicht. Dazugehörige Tour-Termine sind erneut geschoben.

Neue Livenews von In Extremo! "Liebe Freunde, ein absurdes Jahr neigt sich dem Ende zu und wir möchten an dieser Stelle gar nicht zu viele Worte darüber verlieren, denn das haben wir bereits zur Genüge getan. Wir wollen den Blick stattdessen nach vorne richten, denn unser Kompass zeigt nach wie vor in Richtung Sonne und deshalb haben wir uns dazu entschlossen, jetzt die „Endlich Live - Sommer 2021“ zu veröffentlichen. Es handelt sich hierbei um Konzerte, die unter coronakonformen Bedingungen geplant werden und somit sowohl für uns als auch für euch Termine sind, auf die wir uns gemeinsam freuen können,…