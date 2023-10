METAL HAMMER präsentiert: Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators

Slash featuring Myles Kennedy and the Conspirators

Die „The River Is Rising – Rest of the World Tour ’24“ beginnt mit der Rückkehr der Band in das Pepsi Centre WTC in Mexico City und wird Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators durch 21 Länder und 32 Städte rund um den Globus führen. Dies schließt vier Deutschlandkonzerte in Düsseldorf, Hamburg, Berlin sowie München ein. Der allgemeine Kartenvorverkauf beginnt am Freitag, 20. Oktober um 10:00 Uhr Ortszeit.

Die internationalen Konzerttermine von Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators im Jahr 2024 sind einige der größten Headlinerahows der Band seit der Veröffentlichung von 4 im Jahr 2022, das ihnen einige der positivsten Kritiken seit ihrem Bestehen eingebracht hat. Support bei den Deutschlandterminen (und weiteren Shows) der „The River Is Rising – Rest of the World Tour ’24“ kommt von Mammoth WVH.

Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators + Mammoth WVH – Tour 2024

08.04. Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

11.04. Hamburg, Sporthalle

15.04. Berlin, Verti Music Hall

25.04. München, Zenith

