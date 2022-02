Was hast du uns gebracht, 2021? Jede Menge nachhallende Alben. Auf den Fotos stellt die METAL HAMMER-Mannschaft diesmal Song-Titel von Helloween nach.

Die besten Alben 2021: Green Lung BLACK HARVEST Darkthrone ETERNAL HAILS Lucifer IV Helstar CLAD IN BLACK Alastor ONWARDS AND DOWNWARDS Blackwater Holylight SILENCE/MOTION KK's Priest SERMONS OF THE SINNER Monolord YOUR TIME TO SHINE Tribulation WHEN THE GLOOM BECOMES SOUND Crypta ECHOES OF THE SOUL