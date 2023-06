Seit 1998 findet das Tuska in Finnland statt. 2023 gibt es dort wieder jede Menge Bands zu sehen: Alle Infos zum Festival findet ihr hier!

Datum Das Tuska 2023 findet vom 03.06. bis 02.07. statt. Veranstaltungsort Das Tuska findet mitten in Helsinki auf dem Suvilahti-Gelände statt. Adresse: Koksikatu Ecke Leonkatu 00540 Helsinki, Finnland Tuska Festival Preise & Tickets Es sind nun 1- 2- und 3-Tages-Tickets ab 129,- Euro erhältlich: Die Bestellformulare findet ihr hier. Bands In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert. ... And Oceans Arch Enemy Ashen Tomb Avatar Blood Incantation Brymir Butcher Babies Clutch Dance With The Dead Diablo Dirt Dreamtale Electric Callboy Finntroll Foreseen Galvanizer Ghost Gojira Haken Marko Hietala The Hu Glenn Hughes (Deep…