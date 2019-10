METAL HAMMER präsentiert: Social Distortion

Demons & Wizards werden bald ein drittes Album veröffentlichen. Fans können hiervon großes erwarten laut Hansi Kürsch.

Die Erwartungen an ein Album gleich zu Beginn sehr hoch zu schrauben ist mutig. Hansi Kürsch scheint sich seiner Sache aber sicher zu sein. In einem aktuellen Interview mit The Metal Media erzählte er, dass man hohe Erwartungen an die neue Demons & Wizards-Platte haben könne. Das Nebenprojekt von Iced Earth-Gitarrist Jon Schaffer und Blind Guardian-Sänger Hansi Kürsch plant Anfang des kommenden Jahres ihr mittlerweile drittes Album zu veröffentlichen. Die Arbeit zur Platte sind dabei auch schon stark vorangeschritten. "Es ist größtenteils fertig. Hansi muss noch ein paar Lieder singen. Nachdem wir unseren Auftritt beim ProgPower in Atlanta gespielt haben,…