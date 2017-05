METAL HAMMER präsentiert: Thy Art Is Murder + After The Burial u.a.

Im Herbst 2017 geht es für Thy Art Is Murder gemeinsam mit After The Burial, Oceano und Justice For The Damned auf Tour durch Deutschland – Natürlich präsentiert von METAL HAMMER.

THY ART IS MURDER + AFTER THE BURIAL + OCEANO + JUSTICE FOR THE DAMNED

29.09. München, Backstage

01.10. Karlsruhe, Substage

17.10. A-Wien Flex

19.10. Berlin, SO36

24.10. Hamburg, Logo

26.10. Leipzig, Felsenkeller

28.10. Köln, Essigfabrik