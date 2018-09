METAL HAMMER präsentiert: Tribulation + Gaahl’s Wyrd + Uada

Mit einem kryptischen Teaser starteten die Gerüchte, dass Architects baldigst neues Material herausbringen. Nun ist es offiziell: Die Metalcore-Band aus Brighton kündigt ihr neues Album HOLY HELL noch für diesen November an. Konzertterminen folgen dann 2019.

Zuletzt veröffentlichten Architects 2016 ihr letztes Album ALL OUR GODS HAVE ABANDONED US, das sich als ihr bislang erfolgreichstes Werk entpuppte: In vielen Ländern stieg es in die Top 20 der Charts, in Deutschland sowie Australien sogar in die Top 10. Trotz des tragischen Todes ihres Gitarristen und Gründungsmitglieds Tom Searle im August 2016 hat die Band einen neuen Longplayer mit dem Titel HOLY HELL aufgenommen, der am 9. November erscheinen soll. Zu ihren sechs Deutschland-Shows zwischen dem 10. Januar und 8. Februar 2019 in Düsseldorf, Leipzig, Offenbach, Berlin, München und Hamburg bringen sie die Special Guests Beartooth sowie Polaris…