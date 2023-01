Das Keep It True 2023 findet im April wieder in Lauda-Königshofen statt. Alle Infos zum Indoor-Festival findet ihr hier.

Datum Das Keep It True Festival findet vom 20. bis 22.04.2023 statt. Veranstaltungsort Als Location für das Keep It True XXIII Festival dient die Tauber-Franken-Halle in Lauda-Königshofen. Adresse: Hauptstraße 1 97922 Lauda-Königshofen Preise & Tickets Alle Infos zu den unterschiedlichen Tickets findet ihr hier. Bands Bleak House (exclusive one off reunion) Blood Star Cirith Ungol Crush Cyclone Elixir Fer De Lance Genocide Nippon Griffin Hail Mary (The Original Triple Axe Attack playing Leatherwolf) Halloween (playing “Don’t Metal with Evil” in its entirety) Helstar (Playing the first two albums in its entirety plus only 80s songs) Herzel Kate’s Acid Loudness (40th…