Seit 1998 findet das Tuska in Finnland statt. 2023 gibt es dort wieder jede Menge Bands zu sehen: Alle Infos zum Festival findet ihr hier!

Datum Das Tuska 2023 findet vom 03.06. bis 02.07. statt. Veranstaltungsort Das Tuska findet mitten in Helsinki auf dem Suvilahti-Gelände statt. Adresse: Koksikatu Ecke Leonkatu 00540 Helsinki, Finnland Preise & Tickets Aktuell gibt es die 3-Tages-Tickets für 209 Euro zu erstehen: Die Bestellformulare findet ihr hier. Bands In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert. Blood Incantation Brymir Clutch Dance With The Dead Diablo Finntroll Ghost Imminence Jinjer Lorna Shore Mokoma Motionless In White Orbit Culture Swallow The Sun Turmion Kätilöt VV (Ville Valo) While She Sleeps Weitere Informationen Noch ist Zeit: Sobald es…