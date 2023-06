Wer dieses Jahr Lacrimas Profundere live sehen will, sollte einen dieser Termine besuchen. Für sieben Termine reisen sie durch Deutschland.

Mit beeindruckenden monatlichen 120.000 Hörern allein auf Spotify, Album des Monats in unter anderem METAL HAMMER und dem Erfolg der letzten beiden Tourneen, war schnell die Idee geboren, 30 Jahre noch mal als Headliner zu feiern. Unter dem Motto „Thirty Years Of Deepest Tears“ könnt ihr die Dark-Metaller Lacrimas Profundere in einigen ausgewählten Städten spielen sehen. Tauchen wir ab Mai 2023 gemeinsam in die dunkle Nacht und zeigen, welche Schönheit in zermürbender Melancholie innewohnen kann. METAL HAMMER präsentiert: Lacrimas Profundere – "Thirty Years Of Deepest Tears" Tour 2023 12.05. Kaiserslautern, Kammgarn 09.06. Stuttgart, Club Zentral 30.06. Frankfurt, Nachtleben 29.07.…