Nur wenige Bands haben solch eine glanzvolle Karriere hingelegt wie Within Temptation. Seit ihrer Gründung im Jahr 1996 durch Sängerin Sharon den Adel und Gitarrist Robert Westerholt haben sich die niederländischen Symphonic-Metaller selbstbewusst in die Annalen der Rock- und Metal-Geschichte eingeschrieben. Auch 26 Jahre später gibt es keine Anzeichen dafür, dass sie langsamer werden oder sich unsicheren Moden anschließen.

Empfehlung der Redaktion Within Temptation BLEED OUT (Lim. Boxset) + 24 Ausgaben METAL HAMMER zum Sparpreis Symphonic Metal Im Maximum Abo Plus spart ihr nicht nur, sondern bekommt außerdem ein Geschenk und 2 Jahre METAL HAMMER frei Haus. Dank dieser Fokussierung und Zielstrebigkeit konnten die Holländer immer den Fallstricken einer sich tiefgreifend verändernden Musikindustrie ausweichen. Mit der Veröffentlichung ihres achten Studioalbums BLEED OUT am 20. Oktober 2023 wird deutlich, dass sie auch keine Angst vor neuen Wegen haben. Das Album ist musikalisch und vor allem inhaltlich ein kühner Sprung. Schon der Titel-Song bestätigt das: Er handelt von Mahsa Amini, der Iranerin, die ermordet wurde, weil sie sich weigerte, einen korrekten Hidschab zu tragen, und bringt Menschen ins Scheinwerferlicht, die von ihren Regimen unterdrückt werden, die ihre Bürger unterwerfen und dabei Gesellschaften zerstören.

Seit dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine haben Within Temptation ihren Schwerpunkt beim Schreiben auf gesellschaftliche Themen, den Krieg, die Notlage der Frauen, die für ihre Freiheit kämpfen, und die komplexen Fragen im Zusammenhang mit dem Recht der Frau auf freie Wahl verlagert. So wurde BELED OUT zu einer furchtlosen Proklamation der Band an die Welt und die Musik. Dies ist kein Album, das Angst hat, ein oder zwei (Lautsprecher-)systeme zu erschüttern. Durchdrungen von einer enormen dynamischen Bandbreite, die wie gewohnt die ganze Tiefe der symphonischen Heavyness auslotet, ist das Album ebenso überschwänglich schwermetallisch und hymnisch wie politisch tiefgründig.

06.10. Köln, Palladium

14.10. Berlin, UFO im Velodrom

15.10. Hamburg, Sporthalle

16.10. Leipzig, Haus Auensee

19.10. München, Zenith

23.10. Frankfurt, Jahrhunderthalle

03.12. Stuttgart, Porsche Arena

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.

