METAL HAMMER präsentiert: Zeal & Ardor

Neurosis präsentieren ihre wundervoll sommerliche Musik am 21.06.2018 in der Zeche Bochum. Wir verlosen 2 Tickets!

Neurosis machen im Rahmen ihrer 2018er-Europatournee nur einen Halt in Deutschland: Bochum ist der glückliche Initiator der verderblichen Doom- und Sludge-Macht. Wir haben zwei Hardtickets für euch ergattert! Als Support spielen Deafkids, die Neurosis-Sänger Steve von Till aufgrund einer Pressezeile ("Diese Band klingt wie keine andere!") antestete und sofort absolut begeistert war. "Ich war nicht darauf vorbereitet, wie sehr ich ihr Album lieben würde. Mächtig und explosiv Sie sind rau, mächtig und explosiver Heavy-Psych. Manchmal habe ich mir ihre Platte ganze dreimal hintereinander angehört. Als ich den anderen Jungs Deafkids vorspielte, war uns allen sofort klar: Die holen wir auf…