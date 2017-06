METAL HAMMER WEEKLY WARFARE #068: In den Knast wegen Maiden-Tickets!

Neuer Freitag, neue Folge von METAL HAMMER WEEKLY WARFARE: Kalle Faust erzählt vom Protzen Open Air und erkundigt sich nach dem Geruch auf dem With Full Force-Gelände – und kümmert sich heute um folgende Dinge:

Die Themen von Folge #68:

Was so alles rund um die US-Tournee von Iron Maiden passiert, speziell in Texas. Drei Beispiele zwischen Kuriosität und Dummheit.

Die Top Ten-Alben von Rob Halford und die Frage nach dem Warum – und auch, wieso immer nach All-Time-Faves gefragt wird.

Jacoby Shaddix von Papa Roach wollte erklären, warum so viele Leute Nu Metal nicht leiden können, doch ihm ist ein wichtiger Grund entfallen: Kalle klärt auf!

Außerdem ein Gewinnspiel – ratet mit, aber Achtung: Es ist nicht einfach!

Album der Woche: MANILLA ROAD – To Kill A King

MANILLA ROAD – To Kill A King Song der Woche: TOMB MOLD – Twisted Trail

