METAL HAMMER WEEKLY WARFARE #070: Hupen-Alarm!

Foto: MH. All rights reserved.

Das Beitragsbild hat es bereits verraten: War Folge #069 von METAL HAMMER WEEKLY WARFARE schon eine heiße Nummer, legen wir heute noch einmal eine Schippe drauf. Denn heute dreht sich alles um das sekundäre Geschlechtsmerkmal der Frau. Ihr wisst schon, wovon wir reden:

Tüten, Melonen, Bälle, Hupen, Burger, Igelschnäuzchen, Ahörnchen & Behörnchen, Murmeln, Möpse, Airbags, Milchtüten, Ömmel, Beulen, Zwillinge, Glocken, Duddeln, Quarktaschen, Schlöpse, Gazongas, Titt & Tott. Oder ganz einfach: Brüste!

Bevor uns jetzt aber noch Chauvinismus vorgeworfen wird: Wir haben auch noch andere Themen für euch.

Das ist drin:

King Diamond wird mit 61 Jahren Vater. Ihr habt richtig gelesen: Der Typ ist 61 und wird zum ersten Mal Papa. Krass! Abgefahren sind auch die Foo Fighters, denn die haben einen neuen Song vorgestellt. Anhören! Anhören und -schauen könnt ihr auch das neue Video von Cradle Of Filth. Und neuen musikalischen Output könnte es schon bald von Slayer geben. Curry King Kerry King hält 2018 für gar nicht mal so unwahrscheinlich.

Außerdem: Gary Meskill spricht von der brutalen Tat in Brüssel, In Flammen Open Air, das Video der Woche, Kalle hat eine neue Frisur (wir nennen ihn ab sofort liebevoll Das Streifenhörnchen), ungezogene Kommentare von Ole aus dem Off, sexy T-Shirts, leere Bierflaschen, UND UND UND.

In diesem Sinne: Nur wer knallt, kann auch geknallt werden!

Album der Woche: EXPULSION – Nightmare Future

EXPULSION – Nightmare Future Song der Woche: OBNOXIOUS YOUTH – Black Terror

