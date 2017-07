METAL HAMMER WEEKLY WARFARE #072: Die Nacht des lebenden Dios

Wir haben den modrigen Keller gegen einen luftigen Park an der Spree getauscht und frisch von der Parkbank gibt es extra für euch eine neue Folge METAL HAMMER WEEKLY WARFARE!

Diese Themen haben wir dieses Mal für euch:

Chester Bennington von Linkin Park ist verstorben. Da uns die Meldung über seinen Tod in der vergangenen Woche erst nach Drehschluss erreichte, widmen wir ihm in der aktuellen Folge ein paar Minuten. Hoffentlich mehr als ein paar Minuten wird der Ersatz für Morbid Angel auf dem Party.San Open Air spielen. Nicht gespielt, dafür aber geschrieben hat der gute Bruce Dickinson: Seine Autobiografie wird bald erscheinen. Und erscheinen wird bald auch wieder Dio und zwar in Form eines Hologramms. Unnötig!

In diesem Sinne: Ride the tiger! You can see his stripes but you know he’s clean!

METAL HAMMER WEEKLY WARFARE #072

Album der Woche: RAGE – Seasons Of The Black

RAGE – Seasons Of The Black Song der Woche: INFEST – Hail The Mother War

