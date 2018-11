Metal hilft Obdachlosen: Frank Zander-Charity in Berlin

Die Band-eigene Wohltätigkeitstiftung All Within My Hands wurde ein Jahr alt. Aus diesem Anlass spielten Metallica ein Akustikkonzert.

[Update] Das Metallica-Akustikkonzert war ein voller Erfolg: Bei Ticket-Preisen zwischen 250 und 1.250 US-Dollar konnten enorme Einnahmen erzielt werden, trotz dass das Venue nicht den Metallica üblichen Dimensionen entsprach. Das US-Newsportal Metalsucks berichtet von Einnahmen in der satten Höhe von 1.3 Millionen US-Dollar (etwa 1.14 Millionen Euro), die komplett an Tafeln und ausgewählte soziale Einrichtungen verteilt werden sollen. Zudem laufen nach wie vor diverse Auktionen (siehe hier) für den guten Zweck, unter anderem persönliche Treffen mit James Hetfield oder Lars Ulrich, Instrumente oder man kann auch einfach nur eine reine Geldspende abgeben. [Meldung vom 6.11.2018] Am Samstag, den 3.11.2018, spielten…