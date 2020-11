Metal im TV: Down und High Fighter bei WDR

Phil Anselmo mit Down im The Hangar am 4. März 2011 in New Orleans, Louisiana

Die Nacht von Sonntag auf Montag gehört bei WDR Fernsehen traditionell der Musik. Sehr oft gibt es in der Rockpalast-Reihe Rock- und Metal-Acts zu sehen. Schlaflose Fans können sich diesmal High Fighter ansehen. Und zwar den Livegig beim Rockpalast OFFSTAGE im Landschaftspark Duisburg-Nord am 27. August 2020. High Fighter machen Sludge, also einen druckvollen Mix aus Doom, Metal und Stoner Rock.

Die Hamburger Band passt perfekt auf die rostige Plattform am ehemaligen Hochofen 2 auf dem monströsen Gelände des ehemaligen Thyssen Werks im Landschaftspark Duisburg-Nord. Seit 1985 steht die Eisenproduktion hier still. Doch auch wenn die Duisburger Hochöfen längst erloschen sind – heute hat es hier noch mal richtig gebrodelt…

Danach, um 2:10 Uhr, zeigt WDR Fernsehen den Auftritt der All-Star-Band Down aus New Orleans. Die düster-dynamische Southern Rock-Band wurde 1991 von den Metal-Heroen Phil Anselmo und Rex Brown (Pantera), Kirk Windstein (Crowbar), Pepper Keenan (Corrosion Of Conformity) und Jimmy Bower (Eyehategod). Mittlerweile können Down auf mittlerweile drei Studioalben und eine Live-Platte blicken. WDR zeigt das Konzert vom 12. Juni 2011 in Gelsenkirchen.