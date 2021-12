Metal im TV: Ozzy Osbourne-Doku im WDR-Programm

auch interessant

Nach der erfolgreichen TV-Serie ‘Die Osbournes’ unter der Regie von Greg Johnston, folgte 2020 Ozzy Osbournes biographische Dokumentation ‘Die neun Leben des Ozzy Osbourne’. In 82 Minuten gewährt der Musiker also private Einblicke in das Leben einer Heavy Metal-Ikone. Angefangen bei seiner Kindheit und Jugend im zerbombten Nachkriegs-Birmingham hält der Dokumentarfilm Osbournes Entwicklung hin zum Blues-Nerd und Sänger von Black Sabbath fest.

Empfehlung der Redaktion Zakk Wylde: Mit Ozzy spielen ist wie bei einer Coverband Heavy Metal Zakk Wylde freut sich darauf, nach Corona endlich wieder mit Metal-Ikone Ozzy Osbourne auf den Bühnen der Welt zu stehen. Ozzy Osbournes Schaffen prägt seit inzwischen über 50 Jahren die Geschichte des Metal. Unter anderen gilt er als Begründer und Wegbereiter des Genres. Trotz zahlreicher Niederschläge, die er im Laufe seines Lebens erlitten hatte, darunter u.a. seine jahrelange Alkohol- und Drogensucht oder seine Parkinson-Diagnose, erkämpfte er sich stets seine Kräfte zurück. Oder um dem Titel des Films gerecht zu werden: Ozzy Osbourne verfügt, ähnlich der Fähigkeit, die Katzen nachgesagt wird, über mehrere Leben.

In der Nacht von Sonntag auf Montag, dem 12. auf den 13. Dezember 2021, erscheint die Dokumentation ‘Die neun Leben des Ozzy Osbourne’ um 01:20 Uhr im Fernsehprogramm des WDR. Wer nicht schon hat, oder noch mal will, sollte wachbleiben.