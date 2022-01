Metal-Kreuzfahrt 70.000 Tons Of Metal fährt 2023 wieder

auch interessant

In den letzten beiden Jahren machte die Coronapandemie zahlreiche Pläne zunichte, darunter auch die der vermeintlich beliebtesten Metal-Kreuzfahrt des Planeten. So fand 70.000 Tons Of Metal 2021 aus den bekannten Gründen nicht statt — und auch Anfang 2022 wird es keine Cruise von Fort Lauderdale aus geben. Anfang 2023 soll das jedoch wieder anders aussehen, wie Veranstalter Andy Piller in einem aktuellen Video (siehe unten) vermeldet.

Positives Signal

Doch damit nicht genug: Offenbar planen die Macher, ein neues Ziel abseits der bisherigen, üblichen karibischen Anlaufpunkte anzusteuern. Darüber hinaus wird die nächste 70.000 Tons Of Metal auf einem neuen Schiff über die Bühne gehen. Bislang — beziehungsweise seit 2016 — tuckerten die feierwütigen Metaller auf dem Royal Caribbean-Schiff Independence Of The Seas durch die Karibik. „Zuallererst hoffen meine gesamte Crew und ich, dass, wo auch immer ihr auf der Welt seid, es euch gutgeht und ihr euer Äußerstes tut, um in diesen harten Zeiten sicher und gesund zu bleiben“, beginnt Andy Piller seine Mitteilung.

„Nun wissen wir alle, dass wir in einer idealen Welt in ein paar Wochen wieder die Segel setzen würden. Aber ich denke, ihr stimmt mir alle dabei zu, dass das nicht die richtige Zeit ist, um endlich unsere elfte Ausgabe abzuhalten. Doch seid versichert, dass nicht nur ich, sondern auch meine gesamte Crew nicht nur zu 100 Prozent, sondern zu 70.000 Prozent darauf eingeschworen sind, im Januar 2023 wieder abzulegen. Wir haben hart daran gearbeitet, ein neues Schiff zu beschaffen — womöglich sogar mit einem neuen Ziel und mit dem besten Line-up, das die 70.000 Tons Of Metal-Kreuzfahrt jemals gesehen hat.“ Interessenten sollen die Augen aufhalten, bald gäbe es mehr Neuigkeiten.

