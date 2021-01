Metal Summit-Live-Diskussion: Wie viel ist dem Staat Kultur wert?

Thema des ersten „Metal Summit“ ist die durch Corona aufgeworfene Frage „Wie viel muss dem Staat Kultur wert sein?“ Wie wichtig ist der Erhalt eines lebendigen und vielfältigen Kulturlebens für das Gemeinwohl – und letztendlich auch für unsere Demokratie? Gerade und auch in Zeiten einer Pandemie. Unter Leitung von TV-Journalist und Musiker Reinhold Beckmann diskutieren darüber:

Carsten Brosda , Kultursenator der Freien und Hansestadt Hamburg

, Kultursenator der Freien und Hansestadt Hamburg Erhard Grundl , kulturpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion der Grünen

, kulturpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion der Grünen Christoph Schwennicke , Chefredakteur Cicero

, Chefredakteur Cicero Nina George , Bestsellerautorin und Präsidentin des European Writer`s Council, dem europäischen Dachverband von 46 Schriftsteller*innen und Übersetzer*innen-Verbänden

, Bestsellerautorin und Präsidentin des European Writer`s Council, dem europäischen Dachverband von 46 Schriftsteller*innen und Übersetzer*innen-Verbänden Hans-Jürgen Papier , langjähriger Präsident des Bundesverfassungsgerichtes

, langjähriger Präsident des Bundesverfassungsgerichtes Thomas Jensen, Metality-Mitglied und Mitbegründer des Wacken Open-Air-Festivals

Veranstalter und Organisator des „Metal Summit" ist Metality e.V., ein Zusammenschluss von Metal begeisterten Menschen unterschiedlichster Herkunft und Alters. Ein neues Netzwerk, laut wie Metal selbst. Eine internationale Community, die sich dafür einsetzt, die Werte des Metal auch außerhalb von Konzerten und Festivals zu leben: nämlich Respekt, Toleranz und Teilhabe. Die Veranstaltung ist coronabedingt nicht öffentlich, wird aber am 14. Januar von 18.00 bis 20.00 Uhr live aus den Studios der Carl Konferenz- und Eventtechnik in Hamburg im Internet übertragen.

Den Livestream der Diskussionsrunde findet ihr ab 18 Uhr auf unserer Startseite!

Milliarden für Lufthansa und Bahn. Milliarden für die Gastronomie. Milliarden für die Wirtschaft… Für die Bewältigung von Corona und die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie gibt die Bundesregierung schwindelerregende Summen aus – und überschreitet die damit die Schuldenobergrenze des Grundgesetzes erheblich. Allein um die Einnahmen und Ausnahmen im Bundeshaushalt auszugleichen, muss sie 2021 Kredite in Höhe von 179,8 Milliarden Euro aufnehmen.

„Gefahr für die Demokratie“

So wichtig diese Maßnahmen auch sind, am Ende des Tages stellt sich aber auch eine Frage, die in diesen Tagen nur am Rande Gehör findet: Was bleibt von all den Milliarden eigentlich übrig für die Kultur? Wie viel für die zehntausenden Kulturschaffenden in diesem Land? Wie viel für die unzähligen kleinen Live-Musik-Clubs, für privat betriebene Theater, Museen und Ausstellungen, für Konzert-und Festival-Veranstalter und ihre Techniker, für kleine Verlage und ihre Autoren, für Maler, Bildhauer, Filmer und Schauspieler für Bands und Orchester ohne großen Namen? Und wenn ja: Erreicht dieses Geld überhaupt seinen Empfänger? Oder bleibt es in bürokratischen Fallstricken hängen?

Wieviel ist dem Staat Kultur wert? Wie viel muss und sollte ihm neben der Wirtschaft auch kulturelles Leben wert sein? Gerade in Zeiten einer Pandemie. Und: Ist der Staat eigentlich verpflichtet für den Erhalt von Kultur? Gibt es dafür überhaupt einen verfassungsrechtlichen Anspruch? Fragen über Fragen, die TV-Journalist und Musiker Reinhold Beckmann beim ersten Metal Summit am 14.Januar 2021 in Hamburg mit seinen Gästen diskutieren will.

Eine erste Antwort gibt Nina George: „Eine lebendige, vielfältige Kultur ist von unschätzbarem Wert für unser Gemeinwesen“, sagt sie. „Ohne Kultur ist letztendlich auch unsere Demokratie gefährdet.“