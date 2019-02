Mit dabei sind in diesem Jahr folgende Bands: Paragon (Speed Metal), Total Violence (Thrash Metal), Divide (Death Metal), Torture Gut (Death Metal), Nero Doctrine (Melodic Death/Thrash), Samsara Circle (Modern Metal/Metalcore/Experimental), Devariem (Modern Thrash Metal).

Tickets können unter www.fuckcancerfestival.de für 12 € das Stück bestellt werden.

Eine ganze Reihe Benefiz-Veranstaltungen

Das Fuck Cancer Festival ist in diesem Jahr aber nicht die einzige Metal-Veranstaltung, die sich für Hilfsorganisationen und für Spenden-Aktionen stark macht!

Da wäre noch das Mosh gegen Krebs, was alljährlich in Sedlitz, Brandenburg stattfindet. Das Benefiz-Open Air veranstaltet der Mosh gegen Krebs e.V. zu Gunsten der Kinderkrebsstation des Carl-Thiem Klinikums Cottbus. Am 24. und 25. Mai spielen dort Bands wie Booze & Glory, Risk It, Venues, Tausend Löwen unter Feinden, Excrementory Grindfuckers, Arroganz u.v.m. Mehr Informationen gibt es >>hier<<.

Das Berliner Heartcore Charity Festival findet in diesem Jahr außerdem zum zweiten Mal im Eastend Berlin statt. Der Erlös geht hierbei an die Kältehilfe der Berliner Stadtmission. Erste Bandbestätigungen gibt es leider noch nicht, der Termin ist jedoch für den 21. September angesetzt. Kommende Infos erfolgen >>hier<<.

Seit 2007 gibt es bereits das Moshroom Metal Festival, was mit seinem Erlös den Deutschen Kinderschutzbund Krefeld e.V. unterstützt. Zum 13. Mal wird die Benefiz-Veranstaltung dieses Jahr in der Kulturfabrik in Krefeld stattfinden. Bisher sind Motorjesus und Sunchair bestätigt. Mehr Informationen gibt es >>hier<<.

Die Hardcore Help Foundation ist eine deutsche Non-Profit-Organisation, die seit 2011 existiert und seit Jahren unterschiedlichste Hilfsprojekte unterstützt. Am 13. Juli werden dort beim alljährlichen Sommerfest mit under anderem ZSK, For I Am King, Tempest, The Cold, Life In Vaccuum Bands für den guten Zweck auftreten. Mehr Infos >>hier<<.