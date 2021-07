METALLICA 3-CD-Box oder Doppelvinyl + 12 Ausgaben METAL HAMMER zum Sparpreis

Powerwolf erklären in unserer großen Titel-Story ihr bislang vielschichtigstes Album und die besondere Beziehung innerhalb des Rudels.

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: https://www.metal-hammer.de/heftbestellung Bestell dir jetzt und nur für kurze Zeit 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 € direkt nach Hause: www.metal-hammer.de/spezialabo *** Powerwolf Im Gespräch mit Matthew Greywolf und Falk Maria Schlegel brachte Sebastian Kessler wissenswerte Details über das neue Powerwolf-Opus CALL OF THE WILD in Erfahrung. Weitere Eindrücke steuerten Produzent Joost van den Broek sowie einige Gastsänger der Bonusscheibe, darunter Arch Enemys Alissa White-Gluz, zu unserer von der exklusiven Band-Compilation MALLEO METALUM gekrönten Titelgeschichte bei. Die Tracklist von MALLEO…