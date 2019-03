Metallica als Modelinie fehlinterpretiert

Anthony Valbiro hat wieder zugeschlagen! Der Youtuber covert regelmäßig angesagte Songs in den verschiedensten Stilen und nahm sich zuletzt dem Metallica-Klassiker ‘Enter Sandman’ an.

Musiker Anthony Valbiro alias Anthony Vincent ist bekannt durch seine „Ten Second Song“-Videos, in denen er u.a. Lieder wie Michael Jacksons ‘Thriller’ im Zehn-Sekunden-Takt im Stil verschiedener Künstler interpretiert, darunter viele Rock- und Metalbands. Dabei beweist er immer wieder großes Stimmtalent. Zuletzt schuf Anthony Vincent ein Video zu Metallicas ‘Enter Sandman’. Dem Klassiker drückte er verschiedene Bandstempel auf: darunter beispielsweise Acts wie The Beatles, Stevie Wonder und The Doors, aber auch allgemeine Musikgenres wie Synthwave oder A capella. Hört hier Metallicas ‘Enter Sandman’ in 20 verschiedenen Stilen: https://www.youtube.com/watch?v=XGvkzWSX1pg