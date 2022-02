Metallica bitten Fans um Mithilfe für LOAD-Wiederauflage

auch interessant

Metallica haben im Lauf der letzten Jahre immer wieder alte Alben in edlen Editionen wiederaufgelegt. Das fing bei KILL ’EM ALL an und ging bislang bis zu METALLICA. Letzteres erschien vergangenen Herbst in verschiedenen Varianten zusammen mit unzähligen Cover-Versionen auf THE METALLICA BLACKLIST. Nun stehen die nächsten beiden Studioalben an. Und für LOAD und RELOAD haben sich James Hetfield und Co. wieder etwas Besonderes ausgedacht.

Zusammen ist man weniger allein

So haben Metallica vor, ihre Anhänger in die Neuauflagen ihrer beiden Mittneunziger Werke einzubinden, damit die beiden Scheiben einen ordentlichen Fan-Anstrich bekommen. So sollen Metallica-Aficionados ihre Band-Andenken aus dem Zeitraum von August 1995 bis September 1998 einschicken, heißt es in einer Rund-Mail. „Wir arbeiten uns durch den Band-Katalog, um euch die umfangreichen Deluxe-Boxsets zukommen zu lassen, die wir lieben gelernt haben. Und nun ist es Zeit, mit LOAD und RELOAD anzufangen! Wie ihr euch vielleicht erinnert, haben wir euch um eure Hilfe dabei gebeten, die ersten fünf Boxsets zusammenzustellen. Und um sicherzugehen, dass all diese Veröffentlichungen einen Fan-Anstrich haben, werden wir das wieder tun.

Wir suchen alles Mögliche von August 1995 bis September 1998, das ihr noch haben könntet. Live-Fotos (von euch aufgenommen!) oder Schnappschüsse von Meet & Greets, Flyer, alte Ticket-Abschnitte, Backstage-Pässe und was auch immer für andere Andenken ihr aus dieser Zeit habt. Hinterlasst eure Spuren auf diesen Alben, indem ihr eure Fundstücke an submissions@metclub.com schickt, um eure Geschichten zu teilen und mehr Informationen über das Einreichen dieser kleinen Stücke an Geschichte zu erhalten. Nichts ist zu klein oder zu trivial. Teilt eure Archive mit anderen Fans und habt etwas Spaß dabei, mit uns in Erinnerungen zu schwelgen.“

LOAD JETZT BEI AMAZON ORDERN!