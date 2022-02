Metallica-Entdecker Jon Zazula verstorben

Jon Zazula beim Rock N' Roll Heaven And Old Bridge Metal Militia Reunion & Superstorm Sandy Benefit Concert 2013 in Freehold, New Jersey

Am 1. Februar 2022 hat die Welt eine echte Metal-Legende verloren. Der Gründer von Megaforce Records und Metallica-Entdecker Jon Zazula aka Jonny Z starb im Alter von 69 Jahren. Seine Frau Marsha hatte bereits im Januar 2021 ihren Kampf gegen Krebs verloren. Der Unternehmer erlag nun Komplikationen in Zusammenhang mit der seltenen Nervenkrankheit chronische inflammatorische demyelinisierende Polyneuropathie, der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung und Osteopenie.

Rikki, die Tochter von Jon Zazula, schrieb in den Sozialen Medien: „Die Welt hat heute eine wahre Legende verloren. Unser Vater lebte ein Leben, das so schnell, hart, kraftvoll und wirkungsvoll war wie die Musik, die er der Welt gab. Seine Leidenschaft und Beharrlichkeit entfachten die Karrieren der wohl einflussreichsten Metal-Bands und Industriegrößen einer Generation. Für uns war er einfach nur Papi. Unser Vater und unsere Mutter lebten eine kraftvolle Partnerschaft in der Liebe, im Leben und im Business. Zusammen glaubten sie an das Unglaubliche.

Unfassbare Erbe

Ihre Passion, rebellische Sichtweise und Ausdauer bauten ein Reich — aus einer Kiste Schallplatten auf einem Flohmarkt in eine mehrere Platin-Alben schwere Plattenfirma, eine Management-Firma und einen Verlag. Obgleich wir zu Tode betrübt darüber sind, dass er weg ist, sind sie nun endlich wieder vereint. […] Dein Vermächtnis wird für immer weiterleben — nicht nur in uns und deinen Enkelkindern, sondern für alle Ewigkeit in jedem Headbanger auf diesem Planeten!“

Natürlich ließen es sich auch Metallica nicht nehmen, ihre Trauer über den Verlust von Jon Zazula zum Ausdruck zu bringen: „Die harte Musik hat heute einen ihrer großen Champions verloren, als Jonny Z viel zu früh diese Welt verlassen hat. 1982, als niemand es mit vier Kids aus Kalifornien riskieren wollte, die eine verrückte Metal-Art spielten, taten es Jonny und Marsha. Und der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt. Er war ein Mentor, Manager, Label-Kopf und eine Vaterfigur für uns alle. Metallica wären ohne Jon Zazula und seine Frau Marsha weder nicht dort, wo wir heute sind. Unsere Liebe und Sympathie gehen raus an Jonnys Kinder und seine Enkelkinder, die er liebte und gelegentlich mit zu unseren Shows brachte, als sie noch in Windeln steckten.“

Mit Megaforce Records veröffentlichte Jon Zazula unter anderem die ersten beiden Metallica-Alben sowie Platten von Anthrax, Danzig, Exciter, King’s X, Living Colour, S.O.D. und Testament. So meldeten sich noch zahlreiche weitere Metal-Bands und -Musiker zu Wort, darunter Lars Ulrich, James Hetfield, Scott Ian (Anthrax), Exodus, Charlie Benannte, Brian Slagel (Metal Blade), Dirk Verbeuren (Megadeth) und Alex Skolnick (Testament) (siehe unten).

