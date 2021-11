Das Gesicht kam zum Schluss. „Ich benutzte dafür Fotos von Lars Ulrich aus den Achtziger Jahren. Wie bei den Händen und Füßen fertigte ich eine Gussform an und goss es in Kunstharz. Durch das ganze Ding zog ich Betonstahl mit einer Glasfaserfüllung. Mein Garten war in den letzten paar Monaten im Wesentlichen eine Körperwerkstatt.“ Prince Midnight ist klar, dass manche Leute seine Lars Ulrich-Toilette für Unsinn halten oder sich davon abgestoßen fühlen. „Doch so wird jeder Kreative behandelt, wenn er neue kreative Räume erforscht.“ Das Klo ist komplett funktionsfähig und soll am 3. Dezember zur öffentlichen Benutzung im Musikclub Brass Mug in Tampa im Rahmen einer Prince Midnight-Show aufgebaut werden.

