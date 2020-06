Metallica erklären Entstehen ihrer Cover-Einlagen

Ein Highlight während der Shows der letzten Metallica-Tournee waren auf jeden Fall die Cover-Einlagen von Bassist Rob Trujillo und Lead-Gitarrist Kirk Hammett. Das Besondere daran: Die Thrash-Metaller wählten dafür Songs mit hoher Bedeutung in den jeweiligen Städten aus. In München stimmten die beiden zum Beispiel ‘Skandal im Sperrbezirk’ von der Spider Murphy Gang an, in Berlin intonierten sie ‘Engel’ von Rammstein.

Nun hat Rob Trujillo „Drinks With Johnny“, der Internet-Sendung von Avenged Sevenfold-Bassist Johnny Christ, den Ursprung jener beliebten Cover-Einlagen erklärt (siehe Video unten). „Wir waren in Europa – das war nicht die letzte Europatour, sondern die davor. Es war in Amsterdam. […] Da gab es diesen Duett-Moment, bei dem wir einen selten dargebotenen Metallica-Song spielen sollten, zum Beispiel ‘I Disappear’. Wir bemerkten, dass wir nicht das Ergebnis bekamen, das wir wollten. […]

Überrumpelt

Also kam Kirk eines Nachts raus und spielte ‘Le Freak’ von Chic an, und erwischte mit dabei total auf dem falschen Fuß. Ich dachte mir: ‚Verdammt, okay, ich sehe, wohin das geht…‘ […] Da ich die Bass-Linie nicht genau kannte, musste ich sie improvisieren. Die zweite Nacht hatte ich sie. So fing es an, wobei wir da noch seltene Metallica-Perlen anstimmten.

Und dann waren wir in Amsterdam, und eines unserer Mitglieder des Management-Teams fragte, ob wir nicht ‘Radar Love’ von der niederländischen Rock-Gruppe Golden Earring bringen wollten. Also fing ich an die Bass-Linie zu spielen, und die Menge begann zu singen – und da merkten wir: ‚Warte mal. Hier gibt es etwas.‘ Von da an suchte wir uns einige lokale Bands aus jeder Stadt heraus. Eines der Highlights war in Prag, wo wir ‘Jožin Z Bažin’ von Ivan Mládek spielten, was riesig war. In Barcelona brachten wir eine Art Gypsy-Flamenco-Stück namens ‘El Muerto Vivo’ von Peret.“

