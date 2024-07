Robert Trujillo hält seinen Posten in den Reihen von Metallica für eine ausgesprochen fordernde Aufgabe, die nicht viele machen könnten.

Robert Trujillo hat über die Herausforderungen sinniert, denen man sich als Bassist bei Metallica stellen muss. Im Interview mit Bass Player gab der 59-Jährige an, dass es nicht viele Tieftöner gebe, die den Job bei den "Four Horsemen" übernehmen könnten. Zunächst sprach der Metaller davon, dass er als Einwohner von Los Angeles viel Zeit in San Francisco und der Bay Area verbringen müsse. Äußerst anspruchsvoll Doch dann wechselte Trujillo schnell auf die musikalische Ebene. "Die größte Herausforderung war mein Bassspiel. All den Bassisten will ich gar nicht ans Bein pinkeln, aber es gibt nicht viele Bassisten, die diesen Job machen könnten.…