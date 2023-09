Metallica: James hat Corona, Konzert in Phoenix verschoben

Aufgrund einer Coronaerkrankung von James Hetfield mussten Metallica ihren für den 3. September angedachten Gig auf den 9. September verschieben. Das Konzert war die zweite Show in der Stadt im Rahmen der „M72 No Repeat Weekend“-Tour.

Metallica: James Hetfield fällt aus

Empfehlung der Redaktion Metallica: Corey Taylor verteidigt ST. ANGER Thrash Metal Slipknot-Sänger Corey Taylor gehört zu jener seltenen Spezies, die dem auf weiter Flur verschmähten Metallica-Werk ST. ANGER etwas abgewinnen können. „Es tut uns sehr leid, euch mitteilen zu müssen, dass der morgige M72-Termin im State Farm Stadium auf Samstag, den 9. September 2023, verschoben wurde, da sich James sich leider mit COVID angesteckt hat“, geben Metallica in den Sozialen Medien bekannt. „Wir sind äußerst enttäuscht und bedauern etwaige Unannehmlichkeiten, die euch dadurch entstanden sind. Wir freuen uns auf die anstehende Rückkehr, um am kommenden Samstag das M72 No Repeat Weekend in Glendale zu absolvieren.“

Weiter heißt es: „Alle Tickets für den 3. September bleiben für die Show am 9. September gültig. Weitere Informationen, einschließlich Details zur Rückerstattung, falls ihr am nächsten Wochenende nicht teilnehmen könnt, findet ihr unter SeatGeek.com. Behaltet Metallica.com und unsere sozialen Netzwerke im Auge, um weitere Details und Updates zu erhalten.“

Mit ihrer „M72 No Repeat Weekend“-Tour spielen Metallica in jeder Stadt auf ihrer Reise jeweils ein Konzert an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Die selbst gesetzte Richtlinie dabei: Die Band will keinen Song ihres umfangreichen Back-Katalogs an einem Wochenenden zweimal spielen. Fans dürfen sich somit über eine illustre Auswahl aus über 40 Jahren Metallica freuen.

