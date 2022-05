Auch den besten und professionellsten Musikern kann mal ein Missgeschick passieren. So unterlief auch Metallica-Gitarrist Kirk Hammett vor ein paar Tagen ein kleiner Lapsus. James Hetfield, Lars Ulrich, Robert Trujillo und Hammett waren am 29. Mai als Headliner beim „Boston Calling“-Festival in Allston, Massachusetts am Start. Als vorletzten Track gab das Quartett ihren vermeintlich größten Hit ‘Nothing Else Matters’ zum Besten (siehe Video unten).

Zu tolles Auditorium

Dabei ereignete sich dann der Schnitzer von Kirk. Zunächst deutete der 59-Jährige mit gezupften Akkorden ‘More Than A Feeling’ von Boston an — als musikalische Geste an die Hauptstadt des US-amerikanischen Bundesstaats Massachusetts. Danach ging der Metallica-Mann direkt zum Intro von ‘Nothing Else Matters’ über, wobei er sich erst verspielte. Dann schlug Kirk absichtlich noch schiefere Töne an, nur um hinterrücks auf den Bühnenboden zu plumpsen. Sodann schritt Hammett ans Mikrofon und entschuldigte sich beim Publikum: „Tut mir leid, Leute. Ihr seid so Hammer. Ich habe mich davon ablenken lassen, wie Hammer ihr seid.“

Daraufhin setzte Kirk erneut an und hatte keine Probleme, ‘Nothing Else Matters’ ordentlich einzuleiten. Das Stück findet sich auf dem legendären Schwarzen Album von Metallica, das 1991 veröffentlicht wurde. Des Weiteren erreichte das Lied damals im Rahmen seiner Single-Auskopplung Rang 11 in den „Billboard Mainstream Rock Tracks“-Charts und zahlreiche Top Ten-Platzierungen in diversen europäischen Ländern. Außerdem verbuchte das zugehörige, von Regisseur Adam Dubin gedrehte Musikvideo im August 2021 als erster Clip von Metallica überhaupt eine Milliarde Views auf YouTube. Als denkwürdigste Bildfolge darin gilt die Szene, in der Schlagzeuger Lars Ulrich Dart-Pfeile auf ein Foto von Winger-Frontmann Kip Winger wirft.

DAS BLACK ALBUM JETZT BEI AMAZON ORDERN!