Metallica: Kirk Hammetts Gitarre aus ‘One’ wird versteigert

Foto: Metallica; Screenshot: https://www.youtube.com/watch?v=WM8bTdBs-cw. All rights reserved.

Nahezu jeder Headbanger dürfte das Musikvideo zum legendären Metallica-Song ‘One’ kennen (siehe unten). Lead-Gitarrist Kirk Hammett liefert darin ein paar seiner feinsten Soli ab. Nun wird die E-Gitarre, auf der der Lockenkopf in dem Clip spielt, versteigert. Es handelt sich um folgendes Modell: ESP 400 Series Natural Solid Body mit der Seriennummer 03879. Wer mitbieten will: Bitte hier klicken. Das höchste Gebot liegt derzeit bei 38.000 US-Dollar (rund 32.000 Euro).

Ikonisches Instrument

Laut dem beiliegenden Echtheitszertifikat befindet sich die Gitarre seit 1990 nicht mehr in dem Besitz von Kirk Hammett. Der Beschreibung der Versteigerung zufolge handelt es sich bei der Axt um eine „sehr saubere und originale ESP-Gitarre im Stratocaster-Stil“. Der Korpus scheint aus einem Nussholz zu sein, der Hals aus Palisander. Hammett hat die Gitarre auf dem Korpus in silberner Farbe unterschrieben. Sie wiegt circa 3,5 Kilogramm und kommt im originalen Koffer. „Zustand: exzellent.“

Zum Videoclip heißt es weiterhin: „Das Anfang 1989 veröffentlichte Video zu ‘One’ von Metallica war das erste Video, das die Metal-Band machte. Da sie zuvor drei Alben ohne begleitende Promo-Clips veröffentlicht hatten, war es damals eine große Sache, einen fünf Minuten langen Video-Edit zur dritten Single ihrer vierten Platte zu haben. Das in schwarz-weiß gedrehte Video war mit seinem Bild- und Tonmaterial aus dem Film ‘Johnny zieht in den Krieg’ von 1971 eine feste Größe auf MTV. Doch es war nicht nur auf ‘Headbanger’s Ball’ eine feste Größe, sondern während der Tageszeit zwischen Clips von U2, Debbie Gibson und Bon Jovi. Es war eine intensive Proklamation, die zeigte, dass Metallica eine Band waren, mit der in den kommenden Mainstrean-Jahren zu rechnen ist.“

