Metallica: ‘Sad But True’ live als 360°-Video

Metallica konnten sich Ende Mai Platz 5 in der Liste der einnahmestärksten Tourneen sichern. In den aktuellen Pollstar-Charts haben lediglich Pink, Kenny Chesney, Justin Timberlake und Phil Collins höhere Erträge erzielt.

Weiterlesen Metallica: Behind The Scenes-Videos und Fakten von der „WorldWired“-Tournee Tiefe Einblicke in Sound, Licht und Technik von Metallica: Interviews mit den Verantwortlichen an den Pulten geben spannende Fakten preis. Die US-Thrasher verkaufen durchschnittlich 20.451 Tickets pro Venue bei einem durchschnittlichen Kartenpreis von 88.85€. Die beiden ausverkauften Stuttgart-Konzerte in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle beispielsweise mit jeweils 14.695 Zuschauern brachten Metallica brutto 2.8 Millionen Euro ein.

Wohlverdiente Pause

Aktuell befinden sich Metallica zu Hause und genießen die dreimonatige Tourneepause, bevor es am 2. September mit einer Arena-Tour durch die USA weitergeht. Beste Gelegenheit also, um zum Beispiel ein Interview über Flying Vs und Explorer zu geben, oder eben aber auch Fanservice zu betreiben und professionelle Livevideos zu veröffentlichen.

Seht hier ‘Sad But True’ von Metallica live aus dem Ericsson Globe in Stockholm, Schweden: