Metallica: Behind The Scenes-Videos und Fakten von der „WorldWired“-Tournee

Foto: Screenshot via YouTube, Mothergrid. All rights reserved.

Die deutsche Website mothergrid.de hat sich die wichtigsten Techniker von Metallica geschnappt und ausführlich über Sound und Licht befragt. Diese interessanten Einblicke liegen nun als Videoclips vor.

Weiterlesen Metallica: Live-Performance zu ‘Skandal im Sperrbezirk’ Während eines Konzerts in München spielten Metallica eine Cover zu ‘Skandal im Sperrbezirk’ von der Band Spider Murphy Gang. Vor dem Release von HARDWIRED… TO SELF-DESTRUCT am 18. November 2016 begann die „WorldWired“-Tour von Metallica am 26. Oktober 2016 in Puerto Rico, gefolgt von weiteren Auftritten in Lateinamerika.

Weiter ging’s 2017 in Asien (Südkorea, China, Hongkong) über Dänemark bis Süd- und Nordamerika. Ab dem 2. September 2017 war Europa dran, mit Abstechern nach Köln, Mannheim, Hamburg, Stuttgart, München und Leipzig.

Aktuell pausieren Metallica, bevor es am 2. September wieder in die USA und Kanada geht.

Ein paar Fakten und Zahlen zur „WorldWired“-Tour:

Der Aufbau der Produktion pro Venue dauert 3 Tage

48 Trucks transportieren 680 Tonnen Bühnenmaterial von Stadt zu Stadt

transportieren Bühnenmaterial von Stadt zu Stadt 4 Sattelschlepper für ausschließlich Lichtanlagen

für ausschließlich Lichtanlagen 54.000 Plektren wurden vorab hergestellt

wurden vorab hergestellt Während der ersten 27 Shows wurden 41.158 Saiten-Sets bespielt

wurden bespielt Die mitgeschleppten Lautsprecher wiegen insgesamt 17.816kg

470 Lampen und Strahler leuchten auf Band und Publikum. Bei hundertprozentiger gleichzeitiger Power würden 9 Millionen Lumen strahlen

leuchten auf Band und Publikum. Bei hundertprozentiger gleichzeitiger Power würden strahlen 2.5 Megawatt Stromerzeugung. Damit könnten 1.800 Haushalte einen Monat lang versorgt werden

Stromerzeugung. Damit könnten 1.800 Haushalte einen Monat lang versorgt werden Knapp 29.000 Kilometer bewältigte Strecke von 70 Fahrern

bewältigte Strecke von Fast 813 Quadratmeter große Videowand

große Videowand 8.45 Kilometer Kabel

Kabel Jede Show wird von 15 HD-Kameras gefilmt, wozu etwas mehr als 1 Kilometer Triaxialkabel, 16 Aufnahmegeräte und 2 TeraByte Speicherplatz pro Konzert benötigt werden

Seht hier Rob Koenig, Gene McAuliffe und Michael „Kilty“ Petite beim Erklären der Visuals:

https://www.youtube.com/watch?v=BIG-WwxaICI Video can’t be loaded: Metallica WorldWired Tour – Behind the scenes (1 of 4): Visuals, Kinetics and Lighting (https://www.youtube.com/watch?v=BIG-WwxaICI)

Soundsystem-Tech Tom Lyon über die Konfiguration des Beschallungssystems für die Metallica WorldWired Tour in der Olympiahalle München:

https://www.youtube.com/watch?v=izv35l95Gos Video can’t be loaded: Metallica WorldWired Tour – Behind the scenes (2 of 4): Systech Tom Lyon on Meyer Sound LEO (https://www.youtube.com/watch?v=izv35l95Gos)

Das Licht-Set-up von Rob Koenig:

https://www.youtube.com/watch?v=Hp0i3-FCWhw Video can’t be loaded: Metallica lighting rig rundown – WorldWired Tour – Behind the scenes (3 of 4) with Rob Koenig (https://www.youtube.com/watch?v=Hp0i3-FCWhw)

„Big Mick“ Hughes am FoH in der Olympiahalle München über das Sound-System: