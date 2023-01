Michael Anthony (Ex-Van Halen) spielt bei Benefizkonzert

Micahel Anthony bei der High Tide Beach Party im Huntington State Beach am 6. Oktober 2018 in Huntington Beach, Kalifornien

Zugunsten der Organisation „Save The Heartbeat“ wird Michael Anthony – der als Bassist an der Seite von Star-Gitarrist Eddie van Halen bekannt wurde – am 25. März ein vom US-amerikanischen Bauunternehmen Milender White präsentiertes Benefizkonzert in der Tiki Bar in Costa Mesa (Kalifornien) geben.

Für einen guten Zweck

„Save The Heartbeat“ ist eine gemeinnützige Organisation, die Menschen mit angeborenen Herzerkrankungen unterstützt. Jonathan und Danielle Maloof gründeten diese, nachdem ihr gemeinsamer Sohn 2013 mit einem Herzfehler zur Welt kam. Auch die Teilnahme von Michael Anthony an der Benefizveranstaltung hat einen traurigen Hintergrund. Sein Enkel war im im April 2017, im Alter von zwei Wochen, an einem angeborenen Herzfehler gestorben. Auch eine zeitnahe Operation konnte das Neugeborene nicht retten.

Michael Anthony war für mehr als drei Jahrzehnte (1974-2006) am Bass bei Van Halen zu hören. Der Musiker und die Band hatten zuletzt allerdings kein gutes Verhältnis. Seit Michaels Ausstieg spielte Eddie van Halens Sohn Wolfgang van Halen den Tieftöner. Dieser spielte auch das letzte Album der Band – A DIFFERENT KIND OF TRUTH (2012) – ein.

Nach seiner Trennung von der Band gründete Michael Anthony mit seinem ehemaligen Van Halen-Kollegen Sammy Hagar sowie dem Red Hot Chili Peppers-Schlagzeuger Chad Smith und dem Gitarristen Joe Satriani die Supergroup Chickenfoot.

—

