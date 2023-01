Sharon Osbourne: Niemand weiß, warum ich bewusstlos war

Sharon Osbourne hat endlich selbst über ihren medizinischen Notfall vom 16. Dezember gesprochen. Die Gattin von Black Sabbath-Frontmann Ozzy Osbourne war vor Weihnachten flugs ins Krankenhaus gebracht worden. Wie sie nun in ihrer Sendung ‘The Talk’ im britischen Fernsehen verriet, sei bei den Untersuchungen nichts gefunden worden. Daher wisse niemand, weswegen sie zwanzig Minuten lang ohnmächtig war.

Keine Erklärung

So fragte sie Moderatorenkollege JJ Anisiobi, was der Grund für ihren Krankenhausaufenthalt gewesen ist. „Ich wünschte, ich könnte es sagen“, antwortete Sharon Osbourne. „Doch ich kann es nicht. Es ist absolut seltsam. Ich habe ein paar Filmaufnahmen gemacht — und plötzlich wurde mir gesagt, dass ich zwanzig Minuten lang bewusstlos war. Und ich war im Krankenhaus. Zuerst war ich in einem Krankenhaus, dann brachten sie mich in ein weiteres Krankenhaus und haben mich zwei Tage lang komplett durchgetestet. Doch niemand weiß, warum ich bewusstlos war.“

Der unschöne Vorfall ereignete sich wie erwähnt während Dreharbeiten, die im Glen Tavern Inn im kalifornischen Santa Paula stattfanden. Die Location war einst in der Sendung ‘Ghost Adventurers’ auf dem Travel Channel zu sehen. Laut der Feuerwehr des Ventura County ereignete sich der Notfall um 18.30 Uhr Ortszeit. Weiterhin unklar ist, ob die 70-jährige Managerin des „Prinzen der Dunkelheit“ zum Zeitpunkt ihres Ohnmachtsanfalls vor der Kamera stand. Laut dem Rolling Stone soll es sich jedoch zu keiner Zeit um eine lebensbedrohende Situation für Sharon Osbourne gehandelt haben.

