Sharon Osbourne: Noteinweisung ins Krankenhaus

Laut TMZ wurde Sharon Osbourne kürzlich in ein Krankenhaus eingeliefert, nachdem sie am Set eines Fernsehdrehs am Freitagabend (16. Dezember 2022) in Santa Paula, Kalifornien, urplötzlich „erkrankt“ war. Der Dreh soll im Rahmen einer Sendung stattgefunden haben, die vor allem paranormale Ereignisse thematisiert.

Dem Bericht zufolge drehte die 70-jährige Ehefrau und Managerin von Ozzy Osbourne im Glen Tavern Inn, einem Ort, der einst in der Sendung ‘Ghost Adventurers’ des Travel Channel gezeigt wurde. Bislang ist allerdings nicht klar, ob sie zum Zeitpunkt ihres Krankheitsanfalls vor der Kamera stand. Ein Manager des Glen Tavern Inn erklärte, dass es sich um einen „Notfall“ gehandelt hätte, lehnte es aber ab, weitere Informationen mit TMZ zu teilen.

Kurzer Aufenthalt für Sharon Osbourne

Empfehlung der Redaktion Ozzy Osbourne kann zurzeit nicht viel laufen Heavy Metal Ozzy Osbourne kann sich aktuell nicht lange auf den Beinen halten. Möglicherweise hat das Auswirkungen auf seine im Mai beginnende Europatour. Es ist unklar, was für ein medizinischer Notfall aufgetreten ist oder wie Sharons aktuelle Prognose aussieht. Laut Rolling Stone soll es sich jedoch um keine lebensbedrohende Situation gehandelt haben. Sharon Osbourne wurde außerdem inzwischen wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Die medizinischen Fachkräfte hätten schnell „Entwarnung“ geben können.

Jack Osbourne, Sohn von Sharon und Ozzy, erklärte via Social Media, er würde seiner Mutter die Entscheidungshoheit überlassen, das Ereignis und eventuelle Details zu ihrem gesundheitlichen Zustand preiszugeben.

