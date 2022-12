Ozzy Osbourne kann zurzeit nicht viel laufen

Ozzy Osbourne hatte zuletzt verschiedene Wehwehchen. Die an Parkinson laborierende Black Sabbath-Ikone war zuhause gestürzt, wobei eine alte Verletzung am Hals wieder aufgebrochen war. Nach der anschließenden Operation kämpft der 74-Jährige immer noch damit, auf den Beinen zu sein. Dies gab der Musiker im Interview mit SiriusXM zu Protokoll (hier zitiert von „Yahoo News“). Das Blöde daran: Möglicherweise sind die Termine seiner Abschiedstournee, die am 3. Mai 2023 in Helsinki startet, in Gefahr.

Das mag zunächst wie eine Überraschung klingen, denn immerhin trat Ozzy Osbourne kürzlich bei den Commonwealth Games und beim NFL-Spiel der Los Angeles Rams auf. Dabei wurde der Sänger allerdings von einem Apparat aufrecht gehalten, der seine Hüften und/oder seinen unteren Rücken unterstützte. Wie es derzeit aussieht, braucht der „Prinz der Dunkelheit“ wohl noch ein bisschen, um wieder einigermaßen fit zu werden. „Es ist so verdammt hart, denn ich will da draußen sein“, öffnet Ozzy sein Herz. „Ich will es machen. Aber diese verdammte Operation, die dieser Kerl gemacht hat — verdammte Axt, ihr habt ja keine Ahnung. Die Sache in meinem Kopf ist okay, meine Kreativität ist okay, mein Gesang ebenfalls. Doch ich kann derzeit nicht viel gehen.“

„Yahoo News“ zufolge gab Ozzy Osbourne an, dass sich der Heavy-Metaller nicht sicher sei, ob die geplante Europatour stattfinden kann. „Ich kann euch gar nicht sagen, wie verdammt frustrierend mein Leben geworden ist. Es ist verblüffend, wie man im Leben dahingeht — und eine dumme Sache alles für eine lange Zeit versauen kann. So lange war ich in meinem ganzen Leben noch nie krank.“ Allerdings hatte Osbourne offenbar keine andere Wahl, als sich dem medizinischen Eingriff zu unterziehen. „Dieser Chirurg sagte mir: Wenn ich mich nicht operieren lasse, bestünde eine gute Chance, dass ich ab dem Hals gelähmt bin.“ METAL HAMMER drückt Ozzy natürlich die Daumen und wünscht auf diesem Wege gute Besserung!

