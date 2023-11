Mick Mars über Krankheit: Ich bin beinahe ein fester Knochen.

Mick Mars mit Mötley Crüe während des Konzerts am 22. Juni 2022 in Washington, DC

Der einstige Mötley Crüe-Gitarrist Mick Mars hat ein Update zu seinem Gesundheitszustand geliefert. Der Gitarrist hatte sich im Oktober 2022 von den Live-Aktivitäten der Band zurückgezogen, weil sich seine Krankheit (die ankylosierende Spondylitis) zunehmend verschlimmerte und seine Bewegungsfreiheit einschränkt. Die Gruppe legte dies so aus, dass Mars mit diesem Schritt komplett aus der Band und ihren Firmen ausgestiegen sei. Mick reagierte mit einer Klage.

Man wird nicht jünger

Auf die Arthritis-Form angesprochen, bei der Entzündungen in den Gelenken und Gelenkbändern der Wirbelsäule für Versteifungen sorgen, gab Mick Mars an: „Mir geht es gut. Meine ankylosierende Spondylitis ist, was sie ist. Es gibt nichts, was ich dagegen tun könnte. Das Schwierige ist das Fliegen und so weiter. Dieser Mist ist heutzutage ein wenig schwierig für mich, weil ich nun beinahe ein fester Knochen bin. Es ist ein bisschen hart geworden, doch das bedeutet nicht, dass ich nicht eine Menge Musik machen werde. So lange mein Gehirn, meine Hände und Beine funktionieren, werde ich niemals aufhören.“

Des Weiteren drehte sich das Gespräch noch um mögliche Auftritte für sein im Februar 2024 erscheinendes Solodebüt THE OTHER SIDE OF MARS. „Ich würde sagen, wenn es einzelne Shows oder eine Residenz für ein paar Nächte sind, dann könnte ich das machen“, findet Mick Mars. „Aber es ist das Herumfliegen. Und wenn man zum Beispiel Japan nimmt: Das ist ein zwölf Stunden langer Flug oder so. Älter zu werden mit diesem Mist ist nicht leicht. Ich bin keine 30 mehr, ich bin 72 Jahre alt.“

