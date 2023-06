Mick Mars verrät Details zu seinem Album

Mick Mars mit Mötley Crüe während des Konzerts am 22. Juni 2022 in Washington, DC

Mötley Crüe-Gitarrist Mick Mars hat dem amerikanischen Rolling Stone erzählt, dass er auf der Suche nach einer Plattenfirma ist, um sein kommendes Solodebütalbum ANOTHER SIDE OF MARS zu veröffentlichen. Einige der düsteren Songtitel: ‘Broken On The Inside’, ‘Alone’, ‘Lonely In Your Grave’, ‘Loyal To The Lie’ und ‘Fear’.

Mars sagte weiter, dass er nicht auf Tournee gehen wird, um die kommende LP zu unterstützen. „Ich bin fertig mit dem Touren“, sagte er. „Wenn jemand wirklich einen einmaligen Auftritt oder ein paar Abende möchte, würde ich das wahrscheinlich tun. Aber dieses ganze Reisen und die Flugzeuge – ich habe es satt.“

Mick Mars verkauf Mötley Crüe-Rechte

Mick verriet auch, dass er kürzlich seinen Anteil an den Veröffentlichungsrechten des Mötley Crüe-Katalogs verkauft hat. „Der Deal wurde gerade abgeschlossen“, sagte der 72-Jährige. „Jetzt kann ich mich entspannen und muss mir um nichts mehr Sorgen machen, da ich, wie ich schon sagte, wahrscheinlich nur noch sieben oder acht Jahre leben werde.“

Auf die Frage, woher er weiß, dass er nicht länger als acht Jahre leben wird, antwortete er: „Ich bin alt genug. Ich werde nicht 85 oder 90 Jahre alt werden, ich habe nur so ein Gefühl – ich will das auch gar nicht. Mein Gehirn will nicht, dass dieser hässliche Körper, der total im Arsch ist, weiterläuft. Das Beste wäre, ich könnte einfach die Informationen aus meinem Gehirn nehmen, sie auf einen Chip packen und in einen anderen Menschen oder einen Roboter übertragen. Es ist immer noch eine Menge los da oben.“

