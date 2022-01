Microsoft plant Neuauflage von ‘Guitar Hero’

Gaming-Fans zocken "Guitar Hero III: Legends of Rock" (New York, 2007)

Ein Videospiel mit direktem Metal- und/oder Rock-Bezug hat es in letzter Zeit nicht wirklich gegeben. Geht es nach Microsoft, soll sich das jedoch mittelfristig ändern. Denn der Software-Gigant hat kürzlich das Videospielunternehmen Activision Blizzard geschluckt — für schlappe 68,7 Millionen Dollar (60,75 Millionen Euro). Und im Repertoire von Activision befindet sich bekanntlich auch ‘Guitar Hero’, was CEO of Microsoft Gaming Phil Spencer als eines der Spiele auserkoren hat, die wiederbelebt werden sollen.

Spiele-Klassiker

So sagte Spencer im Interview mit der „Washington Post“: „Ich habe mir die Liste mit den geistigen Eigentümern von Activision angeschaut. ‘King’s Quest’, ‘Guitar Hero’… Ich sollte das wissen, aber ich meine, sie haben ‘HeXen’. Wir hoffen, dass wir mit ihnen arbeiten können, wenn der Deal komplett abgeschlossen ist, um sicherzustellen, dass wir die Ressourcen haben, an Franchises zu arbeiten, die ich seit meiner Kindheit liebe, und die die Teams wirklich haben wollen. Ich freue mich auf diese Gespräche. Es geht darum, Ressourcen dazu zu kriegen und das Potenzial zu erhöhen.“

Das letzte ‘Guitar Hero’-Spiel, das veröffentlicht wurde, war ‘Guitar Hero Live’ im Jahr 2015. Dafür wurde die Controller-Gitarre mit mehr Bünden ausgestattet als bei allen bisherigen Ausgaben des Games. ‘Warriors Of Rock’ aus dem Jahr 2010 war das letzte Spiel mit traditionellen Controllern. Warten wir ab, mit welchen Controllern und vor allem Songs Microsoft und Activision Blizzard die nächste Auflage bestücken werden.

