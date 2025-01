Iron Maiden und Schlagzeuger Nicko McBrain gehen getrennte Wege.

Nicko McBrain verkündet seinen Ausstieg aus Iron Maiden. Hintergrund ist der Gesundheitszustand des Schlagzeugers nach seinem Schlaganfall 2023, wenngleich er in der Vergangenheit davon sprach, "zu 85 Prozent wiederhergestellt" zu sein. Das letzte Iron Maiden-Konzert mit Nicko McBrain am Schlagzeug findet heute, 7.12.2024, in São Paulo statt. Für 2025 haben Iron Maiden ihre nächste Tournee angekündigt, die sie auch nach Deutschland führen wird. Nicko McBrain war seit 1982 durchgehend Schlagzeuger von Iron Maiden. Seine ausführliche Erklärung lest ihr unten, gefolgt von einem Statement von Iron Maiden-Manager Rod Smallwood, der auch die Zukunft der Band anspricht. [Update 8.12.2024:] Bereits am Folgetag…