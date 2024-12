Simon Dawson: Neuer Iron Maiden-Schlagzeuger

Am vergangenen Samstag, den 7.12., versetzten Iron Maiden die gesamte Heavy Metal-Gemeinde weltweit in Aufruhr. Nicko McBrain verkündete live, dass diese Nacht in São Paolo den Abschluss seiner Live-Karriere als Maidens Schlagzeuger markieren würde. Nach einem spektakulären, der Ikone angemessenen letzten Konzert kochte das Internet über vor Spekulationen, wer ein würdiger Nachfolger sein könnte. Empfehlung der Redaktion Der neue Iron Maiden-Schlagzeuger ist ein alter Bekannter Heavy Metal Iron Maiden benennen ihren neuen Schlagzeuger, der Nicko McBrain nachfolgen wird. Die Briten ließen nur wenige Stunden mit ihrer Antwort auf diese brennende Frage warten: McBrain übergibt seine metaphorischen Sticks an Simon Dawson. Dieser ist kein Neuling in der Welt der NWOBHM und steht bereits regelmäßig mit einem Iron Maiden-Mitglied auf der Bühne. Das schnelle Verkünden des neuen Mitglieds zeigt, dass hinter den Kulissen ein langer und sorgfältiger Prozess abgelaufen sein muss, an dessen Ende die Wahl auf Dawson fiel. Doch wer ist der neue Rhythmuskünstler überhaupt? Woher kennt man ihn, was hat er zuvor getan?

Der Beginn der Karriere

Neun Jahre nach der offiziellen Iron Maiden-Gründung begann der damals 26-jährige Dawson im Jahr 1984 seine musikalische Laufbahn bei Deep Switch. Es kam zwar nur ein Debütalbum zustande (NINE INCHES OF GOD, 1986), dafür aber vier ausgefallene Pseudonyme – darunter auch Simon DeMontford, der damalige Spitzname Dawsons. Die vier Briten reihten sich musikalisch in die NWOBHM ein, die gerade ihre Hochzeit erlebte.

Einen Eindruck von Deep Switch bekommt ihr hier:

Große Kontraste in den Neunzigern

Die kurze Karriere mit Deep Switch war Simon Dawson offensichtlich nicht genug. Ab 1998 haute er für die Pop Rock-Band The Outfield auf sein Instrument ein und blieb dort für ganze zwanzig Jahre. Somit ist er auf allen vier Neunziger-Alben der Band zu hören, seinen ersten Auftritt hat er auf DIAMOND DAYS (1990). Fünf Jahre vor dem offiziellen Ende von The Outfield , im Jahr 2009, verließ Dawson die Band jedoch wieder.

Auch wenn der Super-Hit der Band, ‘Your Love’, vor Dawsons Zeit mit The Outfield erschien, spielte er ihn doch unzählige Male live. Dies könnt ihr hier sehen:

Parallel ließ Dawson die Metal-Szene nicht ruhen, sondern spielte gemeinsam mit der Thrash Metal-Band Dearly Beheaded vier Jahre lang von 1993 bis 1997. Gemeinsam veröffentlichten sie zwei Alben, bevor sie ihren Label-Vertrag verloren und sich kurz danach trennten. Auch von dieser extremeren Seite Dawsons könnt ihr euch ein Bild machen:

Dawson und Steve Harris bei British Lion

Vor zwölf Jahren kreuzten sich die professionellen Wege von Iron Maiden und Simon Dawson zum ersten Mal, als Maiden-Bassist Steve Harris die Hard Rock-Band British Lion gründet und Dawson dafür rekrutiert. Gemeinsam brachte das Quartett 2012 sein Debütalbum BRITISH LION heraus, auf das 2020 THE BURNING folgte. Dawson spielt also seit zwölf Jahren gemeinsam mit Harris und ist seit 2013 jährlich auf Tournee, sollte also bestens an das t(o)urbulente Leben gewöhnt sein. Auf seiner Instagram-Seite lädt er regelmäßig Ausschnitte von seinen Auftritten hoch, die seinen abwechslungsreichen und dynamischen Spielstil zeigen.

Herzlich Willkommen!

Die über 40 Jahre währende Geschichte, die McBrain und Harris als Iron Maidens Rhythmusgruppe teilen, wird niemals zu toppen sein. Mit seiner Hintergrundgeschichte hat Simon Dawson jedoch die besten Voraussetzungen, ein würdiger Nachfolger des 72-Jährigen zu werden. Wir heißen ihn herzlich in der Iron Maiden-Familie willkommen: Up the Irons!

