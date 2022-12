Nickelback-Bassist Mike Kroeger geht als echter Metalhead durch und spricht über seine Helden Motörhead, Guns N’ Roses, Pantera, Slayer und Meshuggah.

Jetzt haben sie endgültig den Verstand verloren – Nickelback im METAL HAMMER? Wer angesichts dieser "Frechheit" die Flucht ergreift, übersieht womöglich, dass das kanadische Quartett neben Radio-Hits und Balladen auch einige Songs mit durchaus harten Riffs zu bieten hat. Kroegers erklärtes Interesse an harter Musik wird in der Metal-Welt gerne übersehen. Dabei veröffentlichten Nickelback bereits 2005 auf dem erwähnten ALL THE RIGHT REASONS das Stück 'Side Of A Bullet', das…