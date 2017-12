Ministry: AMERIKKKANT-Album angekündigt, erstes Video erschienen

Die US-amerikanischen Industrial-Pioniere Ministry kündigten ihr neues Album AMERIKKKANT an, das am 9. März weltweit erscheint und ihr Debüt bei Nuclear Blast sein wird.

Außerdem ist Frontmann Al Jourgensen stolz, die erste Single ‘Antifa’ präsentieren zu können, die sich dem aktuellen politischen Chaos in den USA entgegenstellt.

Seht das Ministry-Video zu ‘Antifa’ hier:

Die Single steht auch zum Download und Stream bereit, das Album könnt ihr hier vorbestellen.

Von Al Jourgensen und in den Caribou Studios von Burbank zwischen Januar und Mai 2017 aufgenommen, kommt AMERIKKKANT mit einem erinnerungswürdigen Artwork von Sam Shearon daher.

In Your Face!

Das Album präsentiert neun psychedelische, hochpolitische In-Your-Face-Songs, die Jourgensens Wut über die aktuelle Lage der USA widerspiegeln: Den nachlassenden Respekt für die US-amerikanische Verfassung, die wachsende Akzeptanz davon, dass Tatsachen durch Meinungen ersetzt werden, das Verschwinden von Moral und Ethik bei unseren Politikern… und natürlich den Verrückten im Weißen Haus.

„It’s like the Nazis back in ‘39

Like the Romans on the verge of decline

Like the Russians back in ‘68

How is this supposed to make American great?“

Tracklist AMERIKKKANT: