Mit dieser Corona-App darf man auf Konzerte

Foto: Excelsior Pass, New York State; Screenshot: https://covid19vaccine.health.ny.gov/excelsior-pass. All rights reserved.

In den USA kann man mit der Excelsior Pass-App am Konzerteinlass seine Corona-Impfung nachweisen

In den USA wurde die erste Smartphone-App veröffentlicht, mit der man nachweisen kann, dass man gegen das Coronavirus geimpft oder negativ auf COVID-19 getestet wurde. So hat der Bundesstaat New York eine Applikation namens Excelsior Pass herausgebracht, die sowohl im App Store als auch bei Google Play erhältlich ist. Das könnte der Weg sein, um zeitnah wieder Konzerte möglich zu machen.

Erster Schritt

Mit besagter App kann man am Einlass von Veranstaltungen einen entsprechenden QR-Code vorzeigen, der dann von einem Kontrolleur gescannt wird. Die zugehörigen Impf- beziehungsweise Testnachweise können die entsprechenden Impf- und Teststellen in die App hochladen. Wer kein Smartphone besitzt, dann sich ein entsprechendes Dokument mit QR-Code ausdrucken (oder muss seinen Impfpass mitbringen), um Zugang zum Event zu erhalten. Mit dem Madison Square Garden hat bereits eine große Halle in New York angekündigt, den Excelsior Pass zur Einlasskontrolle verwenden zu wollen.

Eine derartige App wäre natürlich auch hierzulande eine Möglichkeit, das kulturelle Leben wieder in Gang zu bringen und Veranstaltungen wie Theater- und Kinovorstellungen, Konzerte, Lesungen und Sport-Events wie Fußballspiele wieder zu ermöglichen. Vielleicht wird die neue Luca-App ja dahingehend erweitert… Natürlich müsste dann ein zentraler, Deutschland-weiter Weg gefunden oder kreiert werden, wie man seine Testergebnisse und Impfnachweise in die entsprechende Applikation hochladen (lassen) kann. Wie in den USA müssen diesen Schritt eigentlich die Test- und Impfstellen übernehmen, um zu verhindern, dass sich Leute den Zugang zu Events erschwindeln.