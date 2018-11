exklusiv

Mono: Exklusive Videopremiere von ‚Breathe‘

Die Japaner Mono veröffentlichen ihre neue Single ‚Breathe‘ aus dem anstehenden zehnten Album NOWHERE NOW HERE. Im Rahmen der Veröffentlichung wird auch das neue Musikvideo veröffentlicht. Gefilmt und inszeniert wurde es von der französischen Regisseurin Julien Levy.

NOWHERE NOW HERE (Wortspiel ftw) wird am 25. Januar 2019, zeitgleich zum zwanzigsten Geburtstag der Band, weltweit erscheinen. Vorbestellungen sind ab sofort über Temporary Residence Ltd. und Pelagic Records erhältlich (klick hier).

Seht hier exklusiv die Videpremiere von ‚Breathe‘:

Mit ihrem letzten Album REQUIEM FOR HELL (2016) konnten Takaakira „Take“ Goto (Gitarre), Hideki „Yoda“ Suematsu (Gitarre), Tamaki Kunishi (Bass, Gitarre, Klavier) und Dahm (Schlagzeug) ihren Status weiterhin festigen, wie die 6-Punkte-Rezension im METAL HAMMER beweist:

„Wer Innovationen erwartet, ist im falschen Genre – das Bekannte, die ausladenden Flächen, sanften Streicher und Gitarren mit neuer Kreativität zu beleben, ist die Kunst, das kleine Universum mit andersartigen Atmosphären sowie Emotionen zu versehen. Und dies beherrschen Mono mit eindringlichem Nachdruck.“