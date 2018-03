Mit den neuen Songs von CATHARSIS werden Machine Head ihre Fans überraschen – und womöglich vor den Kopf stoßen. Nicht zum ersten Mal: Von den frühen Jahren ihrer Karriere an haben Robb Flynn und seine Mannschaft Grenzen ausgelotet und ausgetretene Pfade in Richtung klanglich gewagter Felder verlassen. METAL HAMMER: Zwölf Lieder enden unter fünf Minuten: Wolltet ihr wieder direkter zum Punkt kommen? Robb Flynn: Das Fett musste weg, das Songwriting und die Geschichte standen komplett im Mittelpunkt. CATHARSIS fühlt sich für mich an wie ein Film. Und genau so ist dieses Album geschrieben: ‘Bastards’ ist der Song, um den sich…